"State fermi, non uscite". Ilaria Capua ripiomba l'Italia nell'incubo: quanto durerà il lockdown di fatto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilaria Capua, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, invita gli Italiani a stare a casa se si vuole abbassare la curva dei contagi da coronavirus. La virologa sostiene che l'unica soluzione che abbiamo in questo momento "è stare fermi". "uscite il meno possibile. Si tratta di due mesi, poi arriva la buona stagione", assicura la Capua, e le cose andranno meglio. Una esortazione che ci fa ripiombare nell'incubo lockdown, esattamente come un anno fa. Questa volta però la differenza la faranno i vaccini. "Io non mi sono ancora vaccinata perché non mi hanno chiamata", premette la Capua. "In America esistono vari presidi di vaccinazione che stanno ricevendo milioni di dosi. Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021), in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, invita glini a stare a casa se si vuole abbassare la curva dei contagi da coronavirus. La virologa sostiene che l'unica soluzione che abbiamo in questo momento "è stare". "il meno possibile. Si tratta di due mesi, poi arriva la buona stagione", assicura la, e le cose andranno meglio. Una esortazione che ci fare, esattamente come un anno fa. Questa volta però la differenza la faranno i vaccini. "Io non mi sono ancora vaccinata perché non mi hanno chiamata", premette la. "In America esistono vari presidi di vaccinazione che stanno ricevendo milioni di dosi. Noi ...

