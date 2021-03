Sarà Enrico Letta il nuovo segretario del Pd? L’ex Premier: “Ci devo pensare” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da giorni non si fa altro che parlare di Enrico Letta nelle vesti di nuovo segretario del Partito Democratico. E se fino adesso L’ex presidente del Consiglio aveva smentito ogni possibilità, nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook dove ha ammesso di doverci riflettere e di essere grato per tutti i messaggi di incoraggiamento. (segue dopo la foto) Enrico Letta segretario, il messaggio delL’ex Premier “Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #PD nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”, ha scritto ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da giorni non si fa altro che parlare dinelle vesti didel Partito Democratico. E se fino adessopresidente del Consiglio aveva smentito ogni possibilità, nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook dove ha ammesso di doverci riflettere e di essere grato per tutti i messaggi di incoraggiamento. (segue dopo la foto), il messaggio del“Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #PD nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”, ha scritto ...

