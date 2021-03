Roma-Shakhtar Donetsk, Fonseca: “Gara difficile”. Juan Jesus positivo al coronavirus (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma-Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca in conferenza stampa: “Serve una Gara di grande esigenza”. Roma – Vigilia agitata di Roma-Shakhtar Donetsk per Paulo Fonseca. Juan Jesus, infatti, è risultato positivo al coronavirus. Il difensore ex Inter è stato immediatamente messo in isolamento. Gli altri tamponi sono risultati negativi. Roma-Shakhtar Donetsk, la conferenza stampa di Paulo Fonseca Nuova sfida da ex per Paulo Fonseca dopo quella con lo Sporting Braga. “Conosco molto bene lo Shakhtar – ha ammesso il tecnico portoghese, riportato da ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021), Pauloin conferenza stampa: “Serve unadi grande esigenza”.– Vigilia agitata diper Paulo, infatti, è risultatoal. Il difensore ex Inter è stato immediatamente messo in isolamento. Gli altri tamponi sono risultati negativi., la conferenza stampa di PauloNuova sfida da ex per Paulodopo quella con lo Sporting Braga. “Conosco molto bene lo– ha ammesso il tecnico portoghese, riportato da ...

