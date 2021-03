Processo contro ultrà Juventus | Agnelli | “Invitai a denunciare ogni volta ci fossero presupposti”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Giornata di testimonianza al tribunale di Torino per il presidente della, Andrea, nel“Last Banner’una decina dibianconeri. “Nel 2016 impartii la direttiva di presentare denunceche ci. I comportamenti minacciosi ed estorsivi verso Alberto Pairetto, il nostro Supporter Liaison Officer (Slo), furono i più gravi. Lui arrivò al punto di non sopportazione. Ed ebbe il nostro pieno supporto“, ha spiegatodavanti ai giudici. Il 2016 fu l’anno della morte di Raffaello Bucci, exallora collaboratore del club bianconero, e delle indagini sulle infiltrazioni in curva di persone legate alla ‘ndrangheta. Pairetto denunciò nel ...

... presidente della Juventus , ieri eliminata dalla Champions League per mano del Porto , era oggi in tribunale, a Torino , per testimoniare al Last Banner contro una decina di esponenti della ... Ed ebbe il nostro pieno supporto». Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha testimoniato oggi al processo "Last Banner" contro gli ultras bianconeri. La sua deposizione è iniziata intorno alle ...