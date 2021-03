Pamela Anderson vende la sua villa ecofriendy di Malibu

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo il matrimonio (il sesto per lei) in gran segreto con il suo bodyguard Dan Hayhurs, Pamela Anderson vuole cambiare tutto, cominciando dalla casa: l’ex coniglietta di PlayBoy, consacrata dal ruolo da bagnina in Baywatch, ha infatti appena messo in vendita la sua villa di Malibu per 14,9 milioni di dollari.

Dopo il matrimonio (il sesto per lei) in gran segreto con il suo bodyguard Dan Hayhurs, Pamela Anderson vuole cambiare tutto, cominciando dalla casa: l'ex coniglietta di PlayBoy, consacrata dal ruolo ...LOS ANGELES - Pamela Anderson vende la sua villa californiana (del valore di quasi 15 milioni di dollari) e lascia gli Stati Uniti. «È ora che torni alle mie radici» ovvero in Canada, il suo paese nat ...