LIVE Tirreno-Adriatico | prima tappa in DIRETTA | sei corridori all’attacco | il gruppo insegue a due minuti

(Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56 Isono prossimi a scalare, per l’ultima volta, il Monte Pitoro. 13.52 Percorsi i primi cinquanta chilometri di gara. 13.49 Ricordiamo i nomi dei sei fuggitivi: Mattia Bais (Androni-Sidermec), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), Jan Bakelants (Intermarché Wanty Gobert) e Guy Niv (Israel Start-Up). 13.45 Ilha rallentato e il vantaggio dei fuggitivi è tornato ad aggirarsi sui due. 13.40 Albanese passa per primo sul GPM di Pitoro. 13.33 Per ora la situazione resta invariata. 13.28 Il vantaggio dei battistrada è sceso a 1’30”. 13.23 Ricordiamo i nomi dei sei fuggitivi: Mattia Bais (Androni-Sidermec), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), Jan ...

Lido di Camaiore, 10 marzo 2021 " Spettacolare edizione quella 2021 della Tirreno Adriatico con tanti big in corsa sia per le vittorie di tappa che per la classifica generale. La grande primavera del ciclismo italiano continua con uno degli appuntamenti più affascinanti, la Tirreno-Adriatico. Dopo il terzo passaggio si iniziano tre giri quasi completi di un grande circuito ... 13.19 Il gruppo ha accelerato e il vantaggio dei battistrada ora sta calando nettamente. La tappa inizierà ufficialmente alle 12.35.