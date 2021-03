Juventus - Porto | Pirlo | Abbiamo commesso troppi errori Futuro? Progetto pluriennale

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Torino, 10 marzo 2021 " Si ferma agli ottavi di finale la corsa in Champions League dellache, pur vincendo 3 - 2 all'Allianz Stadium , è stata eliminata per mano di uncapace di non ...

Torino, 10 marzo 2021 " Si ferma agli ottavi di finale la corsa in Champions League dellache, pur vincendo 3 - 2 all'Allianz Stadium , è stata eliminata per mano di uncapace di non capitolare nonostante 60' in inferiorità numerica. A pesare sul risultato finale il gol su ...Sara Gama , capitana dellae della Nazionale di calcio femminile, commentando sui social ... "in queste realtà i valori dello sport, quelli con i quali sono cresciuta. Il coraggio, la ...Il primo tempo è stato una lezione su tutto ciò che non si dovrebbe fare contro un modesto avversario che si difende a sei Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta l’eliminazione della ...Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha commentato in conferenza stampa l’eliminazione dalla Champions League: “Episodi non favorevoli”.