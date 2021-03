Ferrari SF21, una ventata di novità (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dulcis in fundo , Ferrari SF21 . La presentazione della monoposto 2021 celebra il suo rito e, come sempre, è carico di attese e curiosità, al di là del campionato che a Maranello si sono lasciati alle ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dulcis in fundo ,. La presentazione della monoposto 2021 celebra il suo rito e, come sempre, è carico di attese e curiosità, al di là del campionato che a Maranello si sono lasciati alle ...

Advertising

Corriere : Svelata la nuova Ferrari bicolore Rosso amaranto: la macchina del riscatto debutta ven... - FiGugliucci : RT @ANSA_Motori: Si alza il sipario sulla stagione 2021 della Ferrari in F1. Il Cavallino ha presentato la SF21. Livrea bicolore con poste… - ryuqu53 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Ecco la nuova #Ferrari @F1: il #video di presentazione della #SF21 @ScuderiaFerrari #essereferrari - noticiascarlos : Ferrari SF21 (2021) #SF21 #F1 - Emilydefilippis : RT @chiadebas3: ??Appello a Giorgio Armani per spiegare alla Ferrari come abbinare i colori?? #SF21 -