Covid, stemma città L'Aquila ad Asl in onore operatori sanitari Omaggio 'associazione 360 gradi' (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'Aquila - Il simbolo dello stemma della città di L'Aquila come segno di riconoscenza agli operatori sanitari della Asl, in prima fila nella lotta alla pandemia. E' l'Omaggio che l'associazione 360° di L'Aquila, tramite un esemplare in bronzo dello stemma del Comune, ha consegnato al manager della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila Roberto Testa, da tempo al centro di polemiche politiche e professionali. A consegnarlo è stato il presidente dell'associazione Fabrizio Salvatore, che ha voluto testimoniare "personalmente la gratitudine all'azienda sanitaria per l'impegno profuso nel contrasto alla pandemia". "Ci sono simboli e immagini - spiega Testa - che, rappresentando i ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'- Il simbolo dellodelladi L'come segno di riconoscenza aglidella Asl, in prima fila nella lotta alla pandemia. E' l'che l'360° di L', tramite un esemplare in bronzo dellodel Comune, ha consegnato al manager della Asl Avezzano Sulmona L'Roberto Testa, da tempo al centro di polemiche politiche e professionali. A consegnarlo è stato il presidente dell'Fabrizio Salvatore, che ha voluto testimoniare "personalmente la gratitudine all'aziendaa per l'impegno profuso nel contrasto alla pandemia". "Ci sono simboli e immagini - spiega Testa - che, rappresentando i ...

