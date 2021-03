Covid Basilicata | 118 contagi e nessun morto | bollettino 10 marzo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 118 i nuovida coronavirus insecondo ildi oggi, 10decesso, secondo quanto rende noto la task force regionale per il Coronavirus. Dei 118 nuovi, 114 riguardano residenti, su un totale di 1.492 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore nella Regione. I lucani guariti o negativizzati sono 77, di cui 11 a Lavello. Neldi oggi i Comuni con più casi di nuovisono Matera (17), Pisticci (15) e Potenza (13). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.618 (+37), di cui 3.497 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.482 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 368 quelle decedute. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

Osservatorio Malattie Rare

... i lucani attualmente positivi salgono a 3.618 (+37), di cui 3.497 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.482 le persone residenti inguarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 368 ...12.482 Note: A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme- 19 della Regionee dell'Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 7 guarigioni ...POTENZA – Un’altra occasione è stata persa. Dichiara il capogruppo PD, Roberto Cifarelli. Il Consiglio regionale di ieri, convocato in seduta straordinaria su richiesta dei gruppi di minoranza, poteva ...Sono 118 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Nessun decesso, secondo quanto rende noto la task force regionale per il Coronavirus. Dei 118 nuovi conta ...