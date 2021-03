Benno Neumair, la lettera della sorella Madè (Di mercoledì 10 marzo 2021) La sorella di Benno Neumair lo aveva detto sin da subito di non credere alla versione di Benno. E la sua confessione ne ha ora dato conferma. Ma vi è un dato in più: non solo Madè non credeva alla scomparsa dei genitori e all’estraneità dai fatti di Benno, ma, ora che lui ha confessato, non crede al delitto d’impeto. Per la 26enne, che fa il medico e vive a Monaco, il fratello aveva programmato tutto nei minimi dettagli. “Non credo ad un sentimento di pentimento da parte di Benno e ci vuole ben poco a capire che la sua confessione, resa immediatamente dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una delle sue due vittime, che presentava ovvi segni di violenza, fosse a quel punto un passo dovuto al quadro indiziario a suo carico e non l’effetto di una ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ladilo aveva detto sin da subito di non credere alla versione di. E la sua confessione ne ha ora dato conferma. Ma vi è un dato in più: non solonon credeva alla scomparsa dei genitori e all’estraneità dai fatti di, ma, ora che lui ha confessato, non crede al delitto d’impeto. Per la 26enne, che fa il medico e vive a Monaco, il fratello aveva programmato tutto nei minimi dettagli. “Non credo ad un sentimento di pentimento da parte die ci vuole ben poco a capire che la sua confessione, resa immediatamente dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una delle sue due vittime, che presentava ovvi segni di violenza, fosse a quel punto un passo dovuto al quadro indiziario a suo carico e non l’effetto di una ...

