Arisa senza filtri | “Vi piacciono le mie tet*e?”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Vile mie?“. Così chiedesu Instagram in un lungo post incentrato sulla ritrovata pace con il proprio corpo. Lo fatroppi giri di parole, così come ci ha abituato negli anni. La cantante, reduce da Sanremo 2021, parte dal proprio seno per raccontare ai suoi 546.ooo follower la capacità di accettarsi, di amare e di farsi amare. Il post è diventato subito virale collezionando quasi 100.000 like con un buon riscontro da parte delle persone, famose e non. E al follower che le ha commentato: “Che ti sei fumata?”, ha risposto ironica: “Amore niente :( manco un bicchiere di vino”. Se il modo per trattare l’argomento può essere opinabile, tuttavia il contenuto del post è assolutamente importante: “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a ...

... mentre Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno avuto un po' modo di giudicare i ragazzi, quelli dicompresi, maarrivare molto lontano visto che tutti avranno accesso al serale. Tutti al ...Per una scollatura seducente eetà, da mostrare con orgoglio, comeci insegna. GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI ELLE. IT I look più belli di Sanremo 2021 LEGGI ORA Le 6 tendenze moda dalla MFW ...La cantante Arisa su Instagram ha deciso di mostrare in foto il suo seno. “Vi piacciono le mie t***?”, scrive a conclusione del post. Arisa però ha fatto un post serio, per una giusta causa, ovvero l’ ...Se preferite la texture oleosa, risultano vincenti i classici olii di mandorle dolci, jojoba, di oliva, germe di grano". Per una scollatura seducente e senza età, da mostrare con orgoglio, come Arisa ...