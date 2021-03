Acea, Gola: “Nonostante contesto sfidante risultati 2020 superiori a guidance” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Nel 2020, in un contesto caratterizzato dalla grave pandemia, abbiamo saputo gestire la crisi continuando a garantire i servizi essenziali per i cittadini, mantenendo un elevato livello di efficienza e qualità anche nei mesi più difficili, grazie all’impegno di tutte le nostre persone e agli investimenti realizzati in innovazione e digitalizzazione. I risultati, Nonostante un contesto sfidante, sono in crescita rispetto allo scorso anno e superiori alla guidance comunicata al mercato e testimoniano un’elevata capacità di resilienza e di reazione a situazioni complesse”. Ad affermarlo è Giuseppe Gola, l’ad di Acea dopo che il cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Nel, in uncaratterizzato dalla grave pandemia, abbiamo saputo gestire la crisi continuando a garantire i servizi essenziali per i cittadini, mantenendo un elevato livello di efficienza e qualità anche nei mesi più difficili, grazie all’impegno di tutte le nostre persone e agli investimenti realizzati in innovazione e digitalizzazione. Iun, sono in crescita rispetto allo scorso anno eallacomunicata al mercato e testimoniano un’elevata capacità di resilienza e di reazione a situazioni complesse”. Ad affermarlo è Giuseppe, l’ad didopo che il cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio ...

Advertising

TV7Benevento : Acea, Gola: 'Nonostante contesto sfidante risultati 2020 superiori a guidance'... - fisco24_info : Acea, Gola: 'Nonostante contesto sfidante risultati 2020 superiori a guidance': 'Nel 2020, in un contesto caratteri… - zazoomblog : Acea: Gola aumento ebitda 2020 dimostra solidità nostri business e validità strategia - #Acea: #aumento #ebitda… - TV7Benevento : Acea: Gola, 'aumento ebitda 2020 dimostra solidità nostri business e validità strategia'... - TV7Benevento : Acea: Gola, 'grazie a risultati raggiunti in 2020 dividendo in crescita'... -