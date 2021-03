Zona rossa weekend e no lockdown: misure e regole in arrivo (Di mercoledì 10 marzo 2021) No al lockdown nazionale, Italia Zona rossa nei weekend, con regole e divieti più stringenti per arginare la diffusione del coronavirus, e Zona gialla rafforzata con misure più severe. Sono queste le indicazioni del Cts per arginare i contagi di Covid e limitare l’impatto delle varianti. Un lockdown generalizzato, come ipotizzato in questi giorni, non rientra tra le indicazione del comitato e il governo non lo avrebbe preso in considerazione. Fonti dell’esecutivo fanno notare all’Adnkronos che una discussione sulle misure “non è stata ancora affrontata” e di conseguenza ogni valutazione in merito sarebbe “prematura”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Porta a Porta si è detto “contrario a un lockdown ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 10 marzo 2021) No alnazionale, Italianei, cone divieti più stringenti per arginare la diffusione del coronavirus, egialla rafforzata conpiù severe. Sono queste le indicazioni del Cts per arginare i contagi di Covid e limitare l’impatto delle varianti. Ungeneralizzato, come ipotizzato in questi giorni, non rientra tra le indicazione del comitato e il governo non lo avrebbe preso in considerazione. Fonti dell’esecutivo fanno notare all’Adnkronos che una discussione sulle“non è stata ancora affrontata” e di conseguenza ogni valutazione in merito sarebbe “prematura”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Porta a Porta si è detto “contrario a un...

