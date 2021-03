Tagli capelli corti 2021 | il nuovo bob o caschetto è all’italiana

(Di martedì 9 marzo 2021) Idicono addio al bob alla francese. Per abbracciare una nuova versione di, tutta italiana. Ilo corto à la Parisienne, quello che ha spopolato come tendenze lo scorso autunno, e che sta bene con basco e rossetto rosso, evolve. Diventa ancora più morbido e mediterraneo. Si arrende ai movimenti delle chiome delle donne italiane per includerle come grandi protagoniste della nuova tendenza. Basta fare alcuni nomi: Matilde Gioli, Anna Foglietta, Luisa Ranieri, Valentina Lodivini, Serena Rossi, Francesca Michielin, Veronica Lucchesi… Cosa hanno in comune tutte queste donne? Attrici, cantanti, produttrici etc. Portano uno deidel momento e della prossima stagione: il. Sì, ma ...

Advertising

valtinyy : hongjoong che sta bene con i tagli di capelli più horror della storia: mullet, scodella - CalvanoLivia : Qualcuno tagli i capelli a Serkan#EdSer - _MadMadamMim : A me basta che Kerem tagli i capelli poi della trama possono fare quello che vogliono - _aesse : Massimiliano o te li leghi o li tagli sti capelli dio mio #UominieDonne - stvleswolf : ciao tom volevo dirti solamente che se ti tagli i capelli di un centimetro denuncio il tuo barbiere -

Ultime Notizie dalla rete : Tagli capelli

Amica

IT I look più belli di Sanremo 2021 LEGGI ORA Le 6 tendenze moda dalla MFW LEGGI ORA Idella Primavera 2021 LEGGI ORA Come igienizzare (bene) la mascherina LEGGI ORA This content is ...IT I look più belli di Sanremo 2021 LEGGI ORA Le 6 tendenze moda dalla MFW LEGGI ORA Idella Primavera 2021 LEGGI ORA Come igienizzare (bene) la mascherina LEGGI ORA This content is ...L'INTERVISTACome gesto scaramantico, appena prima di salire sul palco dell'Ariston insieme all'amico Fedez, Francesca Michielin si è tagliata i suoi lunghissimi capelli, un po' per cambiare look ...L’azienda di prodotti professionali per capelli l’anno scorso ha registrato un calo del fatturato del 14%, ma ha tenuto sul fronte della redditività grazie a una oculata razionalizzazione dei costi ...