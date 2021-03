Scafati | intesa tra direttori sanitari in aiuto dell’ospedale “Scarlato” VIDEO

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è un’tra i verticidelle strutture ospedaliere dell’Agro per alleviare l’ospedale “Mauro” di. La conferma arriva dal sindaco di, Cristoforo Salvati: ” Iinsieme al direttore generale dell’Asl hanno avuto un incontro nel quale si è chiarito il percorso nel senso che c’è una maggiore attenzione anche da parte degli altri nosocomi ad accettare i pazienti covid positivi quindi l’ospedale diche era l’unico pronto soccorso attivo agirà di concerto anche con gli altri ospedali e ci sono dei percorsi selezionati per i pazienti covid in modo tale che non ci saranno più le attese che abbiamo visto”. Il comune di, ...

- ha scritto il sindaco di, Cristoforo Salvati - Non potevo, quindi, non unirmi all'... - scrive il sindaco Cosimo Ferraioli - L'con i comuni dell'agro punta proprio a questo: misure .... Via libera al Comune didei tirocini di inclusione sociale tramite l'Ambito territoriale S01_2, nell'ambito del ... Abbiamo già completato, d'con l'assessore al personale Di ...Scafati – C’è un’intesa tra i vertici sanitari delle strutture ospedaliere dell’Agro per alleviare l’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati. La conferma arriva dal sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati ...Presso la sala giunta della Regione Campania a Santa Lucia, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con Arcadis per la realizzazione dei lavori di completamento delle reti fognarie nei comuni di S ...