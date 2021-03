Pd, Letta preoccupato. E aumenta il pressing per il ritorno ai vertici (Di martedì 9 marzo 2021) Enrico Letta, impegnato in queste ore all’Istituto Sciences Po, è “molto concentrato sul suo lavoro” ma “segue, con il massimo rispetto e con preoccupazione, il dibattito interno e la crisi che sta attraversando il Pd, il partito che ha contribuito a fondare e dal quale non è mai uscito”. A spiegarlo, apprende l’Adnkronos, è chi ha avuto la possibilità di sentire l’ex premier, in questi giorni a Parigi, in una pausa tra una riunione e un’altra. Anche per questo, si sottolinea, non si può dire che ci sia una trattativa in piedi sul futuro del Pd, ma è vero che il pressing sull’ex premier da parte di diversi esponenti dem per tornare ai vertici del partito è in piedi e in queste ore si sta intensificando. “Sarebbe un ottimo nome”, ha spiegato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem, rispondendo all’Adnkronos in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Enrico, impegnato in queste ore all’Istituto Sciences Po, è “molto concentrato sul suo lavoro” ma “segue, con il massimo rispetto e con preoccupazione, il dibattito interno e la crisi che sta attraversando il Pd, il partito che ha contribuito a fondare e dal quale non è mai uscito”. A spiegarlo, apprende l’Adnkronos, è chi ha avuto la possibilità di sentire l’ex premier, in questi giorni a Parigi, in una pausa tra una riunione e un’altra. Anche per questo, si sottolinea, non si può dire che ci sia una trattativa in piedi sul futuro del Pd, ma è vero che ilsull’ex premier da parte di diversi esponenti dem per tornare aidel partito è in piedi e in queste ore si sta intensificando. “Sarebbe un ottimo nome”, ha spiegato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem, rispondendo all’Adnkronos in ...

Advertising

ale13_spino : RT @Agenzia_Ansa: Continua il pressing nel Pd per convincere Enrico Letta ad accettare la candidatura a segretario. L'ex premier è a Parigi… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Continua il pressing nel Pd per convincere Enrico Letta ad accettare la candidatura a segretario. L'ex premier è a Parigi… - Agenzia_Ansa : Continua il pressing nel Pd per convincere Enrico Letta ad accettare la candidatura a segretario. L'ex premier è a… - alexfoti : RT @Adnkronos: .@pdnetwork, #Letta preoccupato. E aumenta il pressing per il ritorno ai vertici - gis_exe : ma vi rendete conto che io sono due mesi che ogni giorno invio allo stesso orario una email al mio tutor e questo,… -