“Non sono una signora”, stasera su Rai1 il tributo a Loredana Berté (Di martedì 9 marzo 2021) “Non sono una signora” Loredana Berté Rai1 dedica la prima serata di oggi martedì 9 marzo 2021 alla regina del rock italiano e grande interprete della musica italiana, nell’anno del suo 70esimo compleanno. Il programma, prodotto dalla Rai con Ballandi e condotto da Alberto Matano, per la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo, prevede un cast ricchissimo di ospiti e amici di Loredana Berté, da Asia Argento a Zucchero, da Giusy Ferreri a Marcella Bella. (segue dopo la foto) “Non sono una signora” Loredana Berté Rai1: tutti gli ospiti della serata tributo Una serata tributo fatta non solo di grande musica e grandi interpreti, ma anche di racconto ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021) “Nonunadedica la prima serata di oggi martedì 9 marzo 2021 alla regina del rock italiano e grande interprete della musica italiana, nell’anno del suo 70esimo compleanno. Il programma, prodotto dalla Rai con Ballandi e condotto da Alberto Matano, per la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo, prevede un cast ricchissimo di ospiti e amici di, da Asia Argento a Zucchero, da Giusy Ferreri a Marcella Bella. (segue dopo la foto) “Nonuna: tutti gli ospiti della serataUna seratafatta non solo di grande musica e grandi interpreti, ma anche di racconto ...

Advertising

MetaErmal : Auguri a tutte quelle donne che lottano ogni giorno per affermare il proprio diritto di essere ciò che sono: donne,… - LauraPausini : Le donne sono come le canzoni. Sono jazz.Sono pop e rock.Fanno pensare.Danno consigli.Fanno ballare.Fanno soffrire.… - NaliOfficial : Buondì?? Regola fondamentale: ognuno è libero di esprimere la propria opinione e quindi chiedo a tutti di concentra… - Salepepe14 : RT @1s41dn4h: Tw / transfobia Ricordiamo che episodi di transfobia non sono solo quelli fisicamente violenti. Anche dire che una donna tran… - Rocco14410460 : @crazybalzano @bioccolo @BLIND_DATA24 Chiedo per me, che sono analfabeta funzionale: ma un professore universitario non è un dipendente? -