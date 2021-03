Napoli | chiude il Gran Bar Riviera | era un vero e proprio punto di riferimento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il notoBarha chiuso i battenti. Una notizia che lascia sotto shock tutti i partenopei che almeno una volta hanno sorseggiato un caffè in questo splendido locale e che questa mattina ha trovato un cartello affisso alla porta d’ingresso. Una notizia che getta ancora più nello sconforto non solo i proprietari ma anche i 12 dipendenti che si troveranno senza lavoro in un momento davdelicato e drammatico per tutto il paese. Questo il messaggio sul cartello affisso all’esterno del locale, come riporta la repubblica: “Tribunale diVII Sezione Fallimentare. Avviso esplorativo per richiesta manifestazione di interesse all’acquisto del bar e del laboratorio di pasticceria”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.