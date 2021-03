Moratti: 'Inter, ce l'hai in tasca... Lukaku incredibile. Conte, più di un allenatore' (Di martedì 9 marzo 2021) Per scaramanzia non aveva voluto parlare prima delle sfide contro Juve e Milan, ma dopo il successo dell'Inter sull'Atalanta Massimo Moratti si concede a Radio24 in Tutti convocati per fare il punto ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 marzo 2021) Per scaramanzia non aveva voluto parlare prima delle sfide contro Juve e Milan, ma dopo il successo dell'sull'Atalanta Massimosi concede a Radio24 in Tutti convocati per fare il punto ...

