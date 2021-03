Microsoft completa acquisizione di Zenimax Media per 7 | 5 miliardi di dollari

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) –hato l’di, società madre di Bethesda Softworks e attiva nello sviluppo e pubblicazione di videogiochi, per 7,5di. L’operazione, annunciata lo scorso autunno, ha ricevuto tutti i via libera dalla SEC negli USA e dalla Commissione europea. Questacomporta l’arrivo di Bethesda Game Studios, id Software,Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios all’interno degli Xbox Games Studios, società diche si occupa della produzione di videogiochi. Questo è un passo cruciale “nella creazione di un team di studi leader del settore, un impegno che abbiamo assunto nei confronti della ...

... id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios all'interno degli Xbox Games Studios , società diche si occupa della produzione ...Spencer ha affermato che Bethesda continuerà a creare giochi "come ha sempre fatto" e ha confermato che alcuni giochi arriveranno anche su altre piattaforme, ma altri saranno esclusiva. " I ...(Teleborsa) - Microsoft ha completato l'acquisizione di ZeniMax Media, società madre di Bethesda Softworks e attiva nello sviluppo e pubblicazione di videogiochi, per 7,5 miliardi di ...Intel realizzerà un acceleratore ASIC per i calcoli della crittografia completamente omomorfica che verrà testato su Microsoft Azure e JEDI.