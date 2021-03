LIVE Parigi-Nizza, cronometro Gien-Gien in DIRETTA: Soren Kragh Andersen si prende il primo posto virtuale (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 E per soli 2? Soren Kragh Andersen (Team DSM) si prende il primo posto provvisorio! 15.09 Al via anche il super favorito di questa Parigi-Nizza, primoz Roglic (Jumbo-Visma). 15.06 Sulla rampa di partenza un grande specialista come Victor Campenaerts (Qhubeka Assos). 15.03 Attenzione a Soren Kragh Andersen (Team DSM) che all’intermedio aveva 2? di vantaggio su Dennis. 15.01 Sesta piazza provvisoria a soli 8? da Dennis per il vincitore uscente Schachmann che nelle cronometro non delude mai. 15.00 12? di ritardo al traguardo per Omar Fraile (Astana-Premier Tech). Bellissima prova da parte ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 E per soli 2?(Team DSM) siilprovvisorio! 15.09 Al via anche il super favorito di questaz Roglic (Jumbo-Visma). 15.06 Sulla rampa di partenza un grande specialista come Victor Campenaerts (Qhubeka Assos). 15.03 Attenzione a(Team DSM) che all’intermedio aveva 2? di vantaggio su Dennis. 15.01 Sesta piazza provvisoria a soli 8? da Dennis per il vincitore uscente Schachmann che nellenon delude mai. 15.00 12? di ritardo al traguardo per Omar Fraile (Astana-Premier Tech). Bellissima prova da parte ...

