Inter, attacco di Cassano: “Meritava l’Atalanta, Barella? Due merluzzi…” (Di martedì 9 marzo 2021) Antonio Cassano non le manda a dire e, ormai, sembra aver preso di mira l’Inter di Antonio Conte. La compagine nerazzurra, però, è prima in classifica in Serie A (meritatamente) e ieri ha ottenuto un’importantissima vittoria casalinga contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini rispedendo lontano il Milan di Stefano Pioli. Tra le forti critiche che l’ex calciatore di Bari, Roma, Real Madrid e proprio Inter, tra le altre, ha mosso ai milanesi c’è spazio per l’ennesimo affondo su Nicolò Barella, giovane centrocampista sardo divenuto uno dei cardini dei meneghini e della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Le parole di Cassano Secondo Antonio Cassano, Intervenuto ai microfoni di Bobo Tv, i bergamaschi di Gian Piero Gasperini avrebbero meritato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Antonionon le manda a dire e, ormai, sembra aver preso di mira l’di Antonio Conte. La compagine nerazzurra, però, è prima in classifica in Serie A (meritatamente) e ieri ha ottenuto un’importantissima vittoria casalinga controdi Gian Piero Gasperini rispedendo lontano il Milan di Stefano Pioli. Tra le forti critiche che l’ex calciatore di Bari, Roma, Real Madrid e proprio, tra le altre, ha mosso ai milanesi c’è spazio per l’ennesimo affondo su Nicolò, giovane centrocampista sardo divenuto uno dei cardini dei meneghini e della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Le parole diSecondo Antoniovenuto ai microfoni di Bobo Tv, i bergamaschi di Gian Piero Gasperini avrebbero meritato di ...

Advertising

arturo_ebbasta : @AleLuiseMG da tifoso dell'Inter va benissimo battere l'Atalanta di oggi in questo modo. Brutto da dire ma è così.… - gazzettaGranata : Per il Torino un’impresa affrontare l’Inter schiacciasassi: difesa e attacco vanno rivisti #TorinoFC #FVCG #SFT - riservaG__ : @FootballNimble @Inter siamo il miglior attacco.. ZITTO ?? - matt_2994 : Reparto d'attacco Atalanta: Ilicic Muriel Malinovsky Miranchuk Zapata Reparto d'attacco Inter: Lukaku Lautaro Sanc… - DelfoP : @FBiasin Forse quello che hanno vinto per 9 anni di fila lo sa cos’è il catenaccio... ma non una partita.. campiona… -