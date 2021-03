“Fino a 14mila euro per comprare la patente di guida”: 71 indagati in Calabria tra funzionari pubblici e gestori di autoscuole (Di martedì 9 marzo 2021) Per superare l’esame di guida c’era chi sborsava anche 14 mila euro. E per “comprare” la patente veniva scelto l’esaminatore più “comodo”. C’era chi si ritrovava il quiz già compilato. Chi, invece, riceveva le risposte esatte attraverso un auricolare senza fili. E chi, addirittura, per superare l’esame teorico non aveva bisogno nemmeno di entrare nei locali dell’autoscuola. Sono 71 gli indagati nell’inchiesta sulle patenti facili a Reggio Calabria. Di questi, 11 sono pubblici funzionari. Uno di loro, E. I. di 58 anni, stamattina è finito agli arresti domiciliari assieme al titolare di un’autoscuola, I. M. di 55 anni, ritenuto il “dominus” di un’associazione a delinquere che grazie a una rete di pubblici dipendenti infedeli sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Per superare l’esame dic’era chi sborsava anche 14 mila. E per “” laveniva scelto l’esaminatore più “comodo”. C’era chi si ritrovava il quiz già compilato. Chi, invece, riceveva le risposte esatte attraverso un auricolare senza fili. E chi, addirittura, per superare l’esame teorico non aveva bisogno nemmeno di entrare nei locali dell’autoscuola. Sono 71 glinell’inchiesta sulle patenti facili a Reggio. Di questi, 11 sono. Uno di loro, E. I. di 58 anni, stamattina è finito agli arresti domiciliari assieme al titolare di un’autoscuola, I. M. di 55 anni, ritenuto il “dominus” di un’associazione a delinquere che grazie a una rete didipendenti infedeli sarebbe ...

