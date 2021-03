Elodie nel mirino degli haters per il provino a “X Factor” | lei sbotta | «Frustrati | che tristezza»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 9 marzo 2021)criticata sui social per unad “X-”: la cantante non ci sta eDi Patrizi, nota per essersi classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, è finita neldeinelle ultime ore per un video. La giovane non è rimasta in silenzio e al suo profilo Instagram ha affidato un duro sfogo. leggi anche l’articolo —> Quanto costa Sanremo 2021? Tutti i cachet di ospiti e conduttori: pagano davvero gli utenti Rai?, reduce dallo straordinario successo al Festival di Sanremo 2021, dove ha partecipato come co-conduttrice accanto ad Amadeus, ha infatti incantato tutti all’Ariston con la sua bellezza, talento, ma anche con un monologo sulla sua vita vita privata. È ...