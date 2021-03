Coronavirus, per Rezza 7-13 mesi per ritorno a pseudo normalità (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ci vorranno dai 7 ai 13 mesi prima di tornare in Italia alla normalità, alla vita di quando il covid non era comparso provocando morti e costringendo il mondo intero a cambiare il proprio stile di vita. E’ la previsione del direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che durante l’audizione in commissione Sanità al Senato sui vaccini contro il Coronavirus, ha fornito un possibile scenario su quando l’Italia potrebbe tornare a una possibile parvenza di normalità. “Se prendiamo il caso che ci potrà essere una protezione dell’infezione e una durata di immunità di almeno 2-3 anni, senza nessun rilassamento sulle misure di distanziamento e vaccinando 240mila persone al giorno, riusciremo nel giro di 7-13 mesi a tornare a uno stile di vita ... Leggi su monrealelive (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ci vorranno dai 7 ai 13prima di tornare in Italia alla, alla vita di quando il covid non era comparso provocando morti e costringendo il mondo intero a cambiare il proprio stile di vita. E’ la previsione del direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, che durante l’audizione in commissione Sanità al Senato sui vaccini contro il, ha fornito un possibile scenario su quando l’Italia potrebbe tornare a una possibile parvenza di. “Se prendiamo il caso che ci potrà essere una protezione dell’infezione e una durata di immunità di almeno 2-3 anni, senza nessun rilassamento sulle misure di distanziamento e vaccinando 240mila persone al giorno, riusciremo nel giro di 7-13a tornare a uno stile di vita ...

