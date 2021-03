Coppia scomparsa a Bolzano, la sorella di Benno: "Non credo al suo pentimento" (Di martedì 9 marzo 2021) "L'indicibile fatto che Benno abbia ucciso a sangue freddo la mia mamma e il mio papà la sera del 4 gennaio, per me è stato violentemente e dolorosamente evidente fin dal primo pomeriggio del 6 gennaio, come sanno gli inquirenti e le persone a me più care, scrive Madè Neumair Leggi su rainews (Di martedì 9 marzo 2021) "L'indicibile fatto cheabbia ucciso a sangue freddo la mia mamma e il mio papà la sera del 4 gennaio, per me è stato violentemente e dolorosamente evidente fin dal primo pomeriggio del 6 gennaio, come sanno gli inquirenti e le persone a me più care, scrive Madè Neumair

