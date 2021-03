Barletta | Concorso provincia | più di 1600 domande per 7 posti di lavoro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barletta Concorso

BarlettaViva

Sono 1641 le domande pervenute alla Provincia di- Andria - Trani per partecipare alper 7 "posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato", di cui in particolare "1 posto riservato agli appartenenti alle categorie disabili, 3 posti ...Sono 1641 le domande pervenute alla Provincia di- Andria - Trani per partecipare alper 7 "posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato", di cui in particolare "1 posto riservato agli appartenenti alle categorie disabili, 3 posti ...Le province che hanno registrato un maggior incremento di decessi sono: Bergamo +60,6%; Cremona + 52,7%, Lodi +46,7%, Brescia +40,7%. Ma al Sud il triste primato è segnato dalla provincia di Foggia co ...Sei persone, tra cui un primo cittadino e figure apicali della Maiella, a giudizio per la morte della 56enne Sandra Zanchini durante un’escursione ...