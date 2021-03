Arrestata maestra a Cuneo: insultava e picchiava bambini (Di martedì 9 marzo 2021) Arrestata maestra a Cuneo: scoperta choc dopo aver piazzato delle telecamere nascoste in aula. Choc in Italia: un insegnante assunta per l’emergenza Covid-19 è stata Arrestata per aver insultato e picchiato più bambini. Lo riporta l’ANSA. Si tratta di una donna di 57 anni in servizio in una scuola d’infanzia in provincia di Cuneo. Le L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 9 marzo 2021): scoperta choc dopo aver piazzato delle telecamere nascoste in aula. Choc in Italia: un insegnante assunta per l’emergenza Covid-19 è stataper aver insultato e picchiato più. Lo riporta l’ANSA. Si tratta di una donna di 57 anni in servizio in una scuola d’infanzia in provincia di. Le L'articolo proviene da Inews.it.

