Vaccino AstraZeneca anche a chi ha più di 65 anni: arriva il via libera del Ministero della Salute (Di lunedì 8 marzo 2021) Svolta nella campagna vaccinale: la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, esprime parere favorevole all'uso del farmaco anche tra chi è più in là con gli anni. ... Leggi su today (Di lunedì 8 marzo 2021) Svolta nella campagna vaccinale: la circolare firmata dal direttore generalePrevenzione, GiovRezza, esprime parere favorevole all'uso del farmacotra chi è più in là con gli. ...

RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1… - ilpost : Il vaccino di AstraZeneca sarà somministrato anche a chi ha più di 65 anni - riotta : Ministro @robersperanza annuncia vaccino @AstraZeneca finalmente anche per over 65 in Italia: bene. - SebastianoRus10 : RT @GeMa7799: Vaccino AstraZeneca per tutti senza distinzioni d'età, in arrivo la circolare di Speranza...Speranza con cui sarà autorizzato… - umbriajournal_ : Covid: circolare ministero, vaccino AstraZeneca anche a 'over 65' -