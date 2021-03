Uk | studenti ridotti alla fame dalla pandemia | gli italiani tornati a casa “Col lockdown niente lavoro Emergenza povertà giovanile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) “La situazione è drammatica, a raccontarlo mi vengono le lacrime”. Elyas Ismail parla chiaro, senza nascondere sbigottimento e disperazione. Lui è l’organizzatore del Newham Community Project, una delle banche del cibo più famose di Londra da quando un servizio sulle tv britanniche ha mostrato code di centinaia diinternazionali, prevalentemente indiani, in attesa di viveri di prima necessità. Lui però non se lo sarebbe mai aspettato. “Siamo partiti servendo 50-60 persone del vicinato nell’est di Londra (aree tra le più povere della capitale), poi hanno cominciato a rivolgersi a noiche morivano di. Un mese fa sono venuti in 1700, la scorsa settimana siamo saliti addirittura a duemila”, dice Ismail, rammaricandosi per il fatto che per la prima volta in 10 mesi lo scorso martedì è rimasto senza scorte e ha dovuto ...