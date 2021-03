Trento, focolaio San Bartolomeo: completati i tamponi, gli studenti rimangono in isolamento anche con esito negativo (Di lunedì 8 marzo 2021) È stata completata lunedì 8 marzo, come richiesto dal Opera universitaria nei giorni precedenti, l'attività di screening sui 221 studenti in isolamento nello studentato San Bartolameo, a Trento. 'È ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 8 marzo 2021) È stata completata lunedì 8 marzo, come richiesto dal Opera universitaria nei giorni precedenti, l'attività di screening sui 221innello studentato San Bartolameo, a. 'È ...

PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Focolaio in una residenza universitaria a Trento. Otto studenti positivi e 242 in isolamento. - Miti_Vigliero : Focolaio in una residenza universitaria a Trento. Otto studenti positivi e 242 in isolamento. - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Focolaio allo #studentato, il rettore #Collini: 'Situazione seria, rispettate le regole' 'Necessario circoscrivere il… - TgrRaiTrentino : #Focolaio allo #studentato, il rettore #Collini: 'Situazione seria, rispettate le regole' 'Necessario circoscriver… - piiemme : RT @eelveen: Focolaio in uno studentato a Trento, ho capito che questo semestre non andrò mai in presenza Grazie mitici?? -