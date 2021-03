Pd | Serracchiani | ' Maneskin a Sanremo rivoluzione come donna segretario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mr. (Adnkronos) - "Io ho trovato una sferzata di cambiamento pazzescavinta da gruppo rock, incredibile. E'se nel Pd diventasseuna, visto mai? Sarebbe unaall'interno del Pd". Lo dice Deboradel Pd a Un giorno da Pecora su Radio Rai Uno. Potrebbe essere lei? "Io? Non lo so. Non mi autocandido" e comunque "non credo che questa volta qui dell'assemblea ci siano le condizioni per autocandidarsi. Va trovata una personalità autorevole, capace e che abbia un'indicazione unitaria. Da qua a sabato una soluzione la troveremo". Nicola Zingaretti potrebbe ripensarci? "Lui può ricandidarsi in assemblea ma" anche dopo quanto detto "ieri sera, mi sembra irremovibile".