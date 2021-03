Napoli | Spalletti per il dopo Gattuso?

Leggi su dailynews24

(Di martedì 9 marzo 2021) Non terminano le voci circa l’addio di Gennarosulla panchina del. Tra i tanti nomi che si sono fatti per il ruolo di successore, è venuto fuori anche quello di Luciano. Il tecnico ex Inter andrà in scadenza il 30 giugno 2021. Aurelio De Laurentiis avrebbe già fatto diversi sondaggi.dal L'articolo