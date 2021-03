Mattarella | “Col Covid preoccupa la quantità e la qualità del lavoro femminile Il femminicidio è un fenomeno impressionante che scuote il Paese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Un 2020 già segnato da 12 femminicidi. Un’epoca storica in cui la pandemia ha colpito maggiormente le fasce più deboli ed esposte. “Le donne tra queste”. Sono due i concetti fondamentali sui quali Sergiopone l’accento nel suo intervento durante la tradizionale cerimonia per la Giornata internazionale della donna al Quirinale: la violenza fisica e quella economica che nei momenti di difficoltà colpisce soprattutto le fasce più fragili. “È l’8 marzo. Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Sono state uccise per mano di chi aveva fatto loro credere, di amarle. Per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto dedicarsi alla reciproca protezione. Ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella di Ilenia. L’anno passato le donne ...