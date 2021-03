M&A, calo del 30% delle operazioni di imprese britanniche in Europa nel 2020 (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Le attività di fusione e acquisizione (M&A) delle imprese britanniche in Europa sono calate del 30% nel 2020, passando dalle 488 del 2019 alle 342 dell’anno segnato dalla pandemia. A segnalarlo è un recente rapporto della società di consulenza Accuracy, il quale ha anche rilevato che le operazioni effettuate da società statunitensi sono diminuite a un ritmo minore, del 25%. Il totale delle attività di M&A nel Vecchio Continente è passato 6.665 a 4.843, con un calo del 27%. Secondo il report, le motivazioni per il calo più consistente delle operazioni britanniche sono molteplici. La pandemia gioca sicuramente un ruolo importante, ma non bisogna dimenticare ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Le attività di fusione e acquisizione (M&A)insono calate del 30% nel, passando dalle 488 del 2019 alle 342 dell’anno segnato dalla pandemia. A segnalarlo è un recente rapporto della società di consulenza Accuracy, il quale ha anche rilevato che leeffettuate da società statunitensi sono diminuite a un ritmo minore, del 25%. Il totaleattività di M&A nel Vecchio Continente è passato 6.665 a 4.843, con undel 27%. Secondo il report, le motivazioni per ilpiù consistentesono molteplici. La pandemia gioca sicuramente un ruolo importante, ma non bisogna dimenticare ...

