Luca Zingaretti | «L’ultimo episodio di Montalbano? Uno dei più belli»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il metodo Catalanotti (in onda l’8 marzo su Raiuno) forse sarà l’ultimo episodio «della gloriosa epopea del Commissario Montalbano», la definisce Luca Zingaretti, l’interprete del personaggio creato dalla penna di Andrea Camilleri, «il pubblico lo dovrà vedere come se si trattasse di un addio». Sul tavolo in realtà mancherebbero due romanzi da trasporre in tv: Il cuoco dell’Alcyon e Riccardino (l’ultima avventura letteraria di Montalbano). L’attore e regista si assumerà la responsabilità di concludere questa epopea televisiva? È ancora tutto da capire.