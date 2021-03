L’11 marzo IWONDERFULL presenta l’arte pura e sovversiva (Di lunedì 8 marzo 2021) Cate Blanchett, Marina Abramovic, Ulay e Belarus Free Theatre: l’arte del vivere in quattro storie in cui si intrecciano amore, politica, futuro, passato, per ricordare che un gesto artistico è sempre l’inizio di una rivoluzione. Questa è la triplette di IWONDERFULL delL’11 marzo 2021. La programmazione dedicata all’arte Se qualcosa ci ha salvato in questo ultimo anno è stata proprio l’arte e l’arte del vivere. La musica dai balconi e dai tetti, il cinema e le serie televisive attraverso le piattaforme di streaming, ma anche la speranza, sempre viva, di poter tornare quanto prima al cinema o in un teatro o a un concerto. Quel che resta intatto è il messaggio che qualunque gesto artistico porta con sé. Ecco la riflessione che ci propone questa settimana ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) Cate Blanchett, Marina Abramovic, Ulay e Belarus Free Theatre:del vivere in quattro storie in cui si intrecciano amore, politica, futuro, passato, per ricordare che un gesto artistico è sempre l’inizio di una rivoluzione. Questa è la triplette didel2021. La programmazione dedicata alSe qualcosa ci ha salvato in questo ultimo anno è stata propriodel vivere. La musica dai balconi e dai tetti, il cinema e le serie televisive attraverso le piattaforme di streaming, ma anche la speranza, sempre viva, di poter tornare quanto prima al cinema o in un teatro o a un concerto. Quel che resta intatto è il messaggio che qualunque gesto artistico porta con sé. Ecco la riflessione che ci propone questa settimana ...

