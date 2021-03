Inter-Atalanta | Marino | “Servirà coraggio | mi auguro sia uno spot per il calcio italiano”

(Di lunedì 8 marzo 2021) “E’ un piacere giocare in questo stadio che piace all’, abbiamo fatto grandi partite nella storia di questo club, ahimè però si gioca senza pubblico e ci manca qualche cosa. Credo che loro siano primi meritatamente, ma il campionato è ancora lungo. Stasera sarà importante affrontare l’con determinazione e voglia. Misia uno sport per il”. Lo ha detto il direttore generale dell’, Umberto, nel pre partita della sfida contro l’che chiude la ventiseiesima giornata di Serie A: “E’ bello avere stimoli nuovi tutti i giorni, probante dal punto di vista psicologico e fisico, ma è bello giocare con squadre importanti come Real Madrid e”. SportFace.

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...LE FORMAZIONI UFFICIALI DI(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.(3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Romero, ...Posticipo della 26esima giornata di Serie A. Alle 20.45 di lunedì 8 marzo, scendono in campo a San Siro Inter e Atalanta. I padroni di casa proveranno a mantenere saldo il primo posto, mentre la Dea ...L'Inter scende in campo a San Siro contro l'Atalanta per provare ad allontanarsi dalle inseguitrici: Vidal in campo, Muriel in panchina ...