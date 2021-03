Imprenditoria femminile | donne coraggiose e iniziative virtuose

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 marzo 2021) I recenti studi che analizzano lo stato dell’occupazionein Italia non tracciano un quadro tra i più confortanti. Perché sebbene si sia registrata una crescita dell’occupazione dellemanager, gli effetti della pandemia da Covid sulla gender equality sono stati devastanti. Lo studio “If not now, then when?” realizzato da Accenture e Quilt.AI insieme a Women20 (W20) ha messo in risalto che se non si interverrà con politiche di inclusione e valorizzazione dellein ambito lavorativo il raggiungimento della parità di genere potrebbe slittare di 51 anni, dal 2120 al 2171. La pandemia ha infatti visto diminuire i guadagni delledi oltre 6 punti percentuali in più rispetto agli uomini e parallelamente ha registrato un aumento del tempo impiegato dallenella cura dei figli e ...