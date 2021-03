Harry e Meghan si erano già sposati prima in segreto: la rivelazione da Oprah (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ stata ricca di rivelazioni l’intervista di Harry e Meghan Markle andata in onda ieri sulla CBO negli Stati Uniti. Intervista che domani sera arriverà in Italia e che è stata comprata da altri 67 paesi. Quello che Harry e Meghan hanno da dire su quanto successo negli anni in cui sono stati “imprigionati” nella gabbia dorata della famiglia reale interessa davvero a tutti. E la coppia non si è risparmiata. Harry e Meghan hanno anche parlato del matrimonio. A gran sorpresa hanno rivelato a Oprah che il giorno in cui gli occhi di tutto il mondo erano per loro, erano già marito e moglie. Si erano infatti sposati prima in gran segreto. Harry e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ stata ricca di rivelazioni l’intervista diMarkle andata in onda ieri sulla CBO negli Stati Uniti. Intervista che domani sera arriverà in Italia e che è stata comprata da altri 67 paesi. Quello chehanno da dire su quanto successo negli anni in cui sono stati “imprigionati” nella gabbia dorata della famiglia reale interessa davvero a tutti. E la coppia non si è risparmiata.hanno anche parlato del matrimonio. A gran sorpresa hanno rivelato ache il giorno in cui gli occhi di tutto il mondoper loro,già marito e moglie. Siinfattiin grane ...

