Genoa Udinese (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 8 marzo 2021) Match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 20/21. Genoa Udinese si giocherà sabato 13 marzo alle ore 20,45 presso lo stadio Marassi di Genova. Parliamo di un match importante in chiave salvezza. L’Udinese deve confermare di essersi definitivamente tirata fuori dalla zona rossa, il Genoa deve ripartire dopo l’ultimo stop. Come arrivano le squadre? I friulani di Gotti hanno brillantemente superato lo scoglio Sassuolo. Otto punti nelle ultime quattro gare, con risultati di spicco come il pareggio con il Milan o la vittoria ai danni della Fiorentina. Gotti ha creato una squadra compatta e attenta in difesa, soprattuto con la figura di Nuytinck. Non è solo compattezza, ma anche una squadra che può giocare con la qualità, specie grazie a De Paul e Pereyra. Il Genoa si è un po’ perso dopo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) Match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 20/21.si giocherà sabato 13 marzo alle ore 20,45 presso lo stadio Marassi di Genova. Parliamo di un match importante in chiave salvezza. L’deve confermare di essersi definitivamente tirata fuori dalla zona rossa, ildeve ripartire dopo l’ultimo stop. Come arrivano le squadre? I friulani di Gotti hanno brillantemente superato lo scoglio Sassuolo. Otto punti nelle ultime quattro gare, con risultati di spicco come il pareggio con il Milan o la vittoria ai danni della Fiorentina. Gotti ha creato una squadra compatta e attenta in difesa, soprattuto con la figura di Nuytinck. Non è solo compattezza, ma anche una squadra che può giocare con la qualità, specie grazie a De Paul e Pereyra. Ilsi è un po’ perso dopo ...

Advertising

Daniele20732837 : RT @Ruttosporc: Agnelli: 'Troppe partite non competitive' Sassuolo, Atalanta, Udinese, Genoa, Sampdoria, Parma, Empoli, Cagliari, Bologna:… - junior_da_743 : RT @Ruttosporc: Agnelli: 'Troppe partite non competitive' Sassuolo, Atalanta, Udinese, Genoa, Sampdoria, Parma, Empoli, Cagliari, Bologna:… - alexthor1967 : RT @Ruttosporc: Agnelli: 'Troppe partite non competitive' Sassuolo, Atalanta, Udinese, Genoa, Sampdoria, Parma, Empoli, Cagliari, Bologna:… - stesciolti : RT @Ruttosporc: Agnelli: 'Troppe partite non competitive' Sassuolo, Atalanta, Udinese, Genoa, Sampdoria, Parma, Empoli, Cagliari, Bologna:… - DM_DM565656 : RT @Ruttosporc: Agnelli: 'Troppe partite non competitive' Sassuolo, Atalanta, Udinese, Genoa, Sampdoria, Parma, Empoli, Cagliari, Bologna:… -