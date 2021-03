Gaich ha interrotto il digiuno ma i numeri della Strega devono migliorare

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Era dal colpo di tacco di Nicola Viola contro il Bologna che la fase realizzativa del Benevento si era inceppata. Dal gol del pareggio contro i rossoblù, alla rete del momentaneo vantaggio sul campo dello Spezia, sono trascorsi 324 minuti di. Tre gare (contro Roma, Verona e Napoli) e poco più senza riuscire a bucare il portiere avversario. Una sterilità offensiva che sta condizionato la stagione, tanto è vero che solo il Parma in serie A ha fatto peggioformazione di Filippo Inzaghi. I giallorossi viaggiano alla media perfetta di un gol a partita, avendone messi a segno 26 in 26 giornate di campionato. Spetta, come detto, ai ducali il titolo di peggior attacco del campionato. Con i tre messi a segno contro la Fiorentina, la compagine di Roberto D’Aversa ...

