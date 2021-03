FLAVIO INSINNA | Ecco la malattia che lo stava logorando

Leggi su giornal

(Di lunedì 8 marzo 2021), uno dei conduttori italiani più famosi, ha sofferto in passato di una grave. Scopriamo assieme quale nelle prossime righe di questo articolo.: ladi cui ha soffertoha sofferto per diverso tempo di depressione. A raccontare della lotta contro quella che è una delle patologie più diffuse al mondo ci ha pensato il conduttore stesso de L’Eredità. Ospite di Oggi è un Altro Giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1, ha parlato così del suo passato: “Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore”. Il conduttore, che in passato è stato anche attore in fiction ...