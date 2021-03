Draghi: «Il Covid peggiora, ognuno faccia la sua parte, soprattutto il Governo» (Di lunedì 8 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha rivolto un videomessaggio alla Nazione. Di seguito le sue dichiarazioni. “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana. Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il Governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più”. Draghi ha ringraziato i cittadini: “Grazie a cittadini, fiducia in noi stessi. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi. Ringrazio, ancora una volta, i cittadini per la loro disciplina, la loro infinita pazienza, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Il premier Marioha rivolto un videomessaggio alla Nazione. Di seguito le sue dichiarazioni. “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana. Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovomento dell’emergenza sanitaria.deve fare la proprianel contenere la diffusione del virus. Maildeve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più”.ha ringraziato i cittadini: “Grazie a cittadini, fiducia in noi stessi. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi. Ringrazio, ancora una volta, i cittadini per la loro disciplina, la loro infinita pazienza, ...

Advertising

ilriformista : L’ex Presidente Conte è stato reticente sui morti per covid-19. È venuto meno al dovere di fornire risposte sulla n… - Corriere : Draghi: «Covid, la via d'uscita non è lontana. Le energie femminili sono essenziali per... - MediasetTgcom24 : Draghi: 'L'emergenza Covid peggiora, ognuno faccia la propria parte' #MarioDraghi - CiccioLupis : RT @Andyphone: Mancava giusto lui a terrorizzare la popolazione direttamente, si vede gli altri non sono riusciti a sufficienza #Draghi #C… - askanews_ita : Così #Draghi ha ringraziato i cittadini a proposito del Covid-19 -