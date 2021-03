Coronavirus, in Lombardia balzo degli ingressi in terapia intensiva. Aumentano le vittime: 52 (ieri 33) (Di lunedì 8 marzo 2021) Il bollettino dell’8 marzo In Lombardia sono +2.301 i nuovi casi di Coronavirus conteggiati nelle ultime 24 ore. In calo rispetto a ieri, quando erano stati +4.397. Nell’ultima giornata si registrano +52 decessi mentre ieri erano state segnalate 33 vittime. Il totale è di 28.790 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 8 marzo, sono 5.200. Sono poi 597 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 46 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi si attesta a 527.359 unità. Sono 74.332 le persone in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 22.996 nuovi tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.002.672 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Foto ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) Il bollettino dell’8 marzo Insono +2.301 i nuovi casi diconteggiati nelle ultime 24 ore. In calo rispetto a, quando erano stati +4.397. Nell’ultima giornata si registrano +52 decessi mentreerano state segnalate 33. Il totale è di 28.790 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 8 marzo, sono 5.200. Sono poi 597 i ricoverati nei reparti di; di questi, 46 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi si attesta a 527.359 unità. Sono 74.332 le persone in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 22.996 nuovi tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.002.672 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Foto ...

Advertising

fattoquotidiano : STOP AGLI INTERVENTI PROGRAMMATI La Regione Lombardia: 'Crescente pressione sui reparti, tenere i posti per pazient… - istsupsan : #covid19 - sale incidenza 0-18 anni, no variazioni stato clinico, asintomatico o lieve per il 74% - Tra ottobre e… - MediasetTgcom24 : Mantova, docente non indossa la mascherina in classe: 'L'obbligo è paragonabile alle leggi razziali del Fascismo'… - paolarai : RT @istsupsan: #covid19 - sale incidenza 0-18 anni, no variazioni stato clinico, asintomatico o lieve per il 74% - Tra ottobre e marzo 20… - varesenews : Coronavirus: i nuovi positivi sono 85 nel Varesotto, 2.301 in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus in Italia, bollettino dell'8 marzo: 13.902 nuovi casi, superati 100mila morti ...Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 28.790 in Lombardia 9.980 in ...

Covid Lombardia, 2.301 nuovi casi e 52 morti: bollettino 8 marzo I dati di oggi Sono 2.301 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi dalla Regione. Da ieri sono stati registrati altri 52 morti a causa del Covid. I dimessi o guariti sono stati 4.328 nelle ultime 24 ore. A ...

Covid, nuove strette in vista a Milano e in Lombardia? Galli: "Le misure adottate non bastano" MilanoToday.it Covid, oltre 100 mila vittime in Italia dall’inizio della pandemia ROMA (ITALPRESS) – Superata la soglia dei centomila morti per Covid-19 in Italia da inizio pandemia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i 318 decessi delle ultime 24 ore portano il tot ...

In provincia 84 contagi CREMONA (8 marzo 2021) - Con 22.996 tamponi effettuati è di 2301 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale quindi del 10% (ieri era il 10,3). Restano in ...

..., la situazione in Italia: grafici e mappe Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 28.790 in9.980 in ...I dati di oggi Sono 2.301 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino reso noto oggi dalla Regione. Da ieri sono stati registrati altri 52 morti a causa del Covid. I dimessi o guariti sono stati 4.328 nelle ultime 24 ore. A ...ROMA (ITALPRESS) – Superata la soglia dei centomila morti per Covid-19 in Italia da inizio pandemia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i 318 decessi delle ultime 24 ore portano il tot ...CREMONA (8 marzo 2021) - Con 22.996 tamponi effettuati è di 2301 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale quindi del 10% (ieri era il 10,3). Restano in ...