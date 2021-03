Basket serie A | Brindisi stritola la Fortitudo Trento fa il colpaccio contro Milano

Advertising

FaraoneLino : Basket serie B. Roseto: il derby con Teramo si tinge di biancazzurro (76-68) - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSbastiani Sport Basket Serie B' - BRUTTA SCONFITTA PER LA SUTOR BASKET MONTEGRANARO - 08.03.2021 - Con una br… - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSbastiani Sport Basket Serie B' - BRUTTA SCONFITTA PER LA SUTOR BASKET MONTEGRANARO - 08.03.2021 - Con una br… - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSbastiani Sport Basket Serie B' - BRUTTA SCONFITTA PER LA SUTOR BASKET MONTEGRANARO - 08.03.2021 - Con una br… - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSebastiani Sport Basket Serie B' - CEDE NEL FINALE LA ROSSELLA CIVITANOVA ESULTA GIULIANOVA - 08.03.2021 - Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket serie

Bologna, 7 marzo 2021 " Il secondo posto in solitaria nella classifica diA diconquistato ieri dalla Virtus Bologna dopo aver battuto Venezia è durato soltanto una notte. Nel lunch match domenicale, infatti, la Happy Casa Brindisi ha travolto 95 - 70 la ...LaSchool Messina ha messo in campo tanto cuore, ma non è bastato. Il ritmo non era quello dei tempi migliori, gli automatismi di gioco stentano a decollare, ma il temperamento almeno è quello ...Sarà una serata di sofferenza annunciata per la S. Bernardo orfana di Danna e Hadzic, contro la fisicità ed il talento della Paffoni Omegna. Bisogna stringere i denti per tentare l’impresa di difender ...Bologna, 7 marzo 2021 – Il secondo posto in solitaria nella classifica di Serie A di basket conquistato ieri dalla Virtus Bologna dopo aver battuto Venezia è durato soltanto una notte. Nel lunch match ...