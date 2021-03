Alfonso Signorini, Fulvio Abbate vuota il sacco: “Lui aveva messo un veto, non potevo andare in Rai” (Di lunedì 8 marzo 2021) Fulvio Abbate ospite a Tv Talk Sabato pomeriggio su Rai Tre è andato in onda un nuovo appuntamento di Tv Talk. Tra i vari ospiti anche Fulvio Abbate che per circa un mese è stato un inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Il giornalista e scritto ha fatto una rivelazione su Alfonso Signorini. Durante l’intervista il conduttore Massimo Bernardini ha domandato all’ex gieffino allo per quale motivo nelle scorse settimane non ha mai accettato di collegarsi col suo programma. A quel punto il diretto interessato ha fatto una rivelazione inaspettata sul direttore del magazine Chi. Lo scritto parla del veto posto da Alfonso Signorini Durante la sua ospitata a Tv Talk, chiamato in causa dal padrone di casa Massimo Bernardini, lo ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 8 marzo 2021)ospite a Tv Talk Sabato pomeriggio su Rai Tre è andato in onda un nuovo appuntamento di Tv Talk. Tra i vari ospiti ancheche per circa un mese è stato un inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Il giornalista e scritto ha fatto una rivelazione su. Durante l’intervista il conduttore Massimo Bernardini ha domandato all’ex gieffino allo per quale motivo nelle scorse settimane non ha mai accettato di collegarsi col suo programma. A quel punto il diretto interessato ha fatto una rivelazione inaspettata sul direttore del magazine Chi. Lo scritto parla delposto daDurante la sua ospitata a Tv Talk, chiamato in causa dal padrone di casa Massimo Bernardini, lo ...

