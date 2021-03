Al via un progetto di Italo e ActionAid contro la violenza sulle donne (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Fornire strumenti di comprensione per ridurre la disuguaglianza di genere, realizzare l’empowerment femminile e lottare contro ogni forma di violenza. Sono alcuni obiettivi del percorso promosso da Italo e ActionAid, che prevede eventi per dodici mesi. L’iniziativa è stata presentata nel corso di un webinar sul tema della parità di genere e della lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. Il percorso si articolerà in tappe scandite nel corso di un anno, durante il quale i dipendenti Italo e le loro famiglie saranno formati per conoscere, gestire e proteggersi dagli episodi di violenza domestica.“Il peso di questa pandemia è caduto soprattutto sulle spalle delle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Fornire strumenti di comprensione per ridurre la disuguaglianza di genere, realizzare l’empowerment femminile e lottareogni forma di. Sono alcuni obiettivi del percorso promosso da, che prevede eventi per dodici mesi. L’iniziativa è stata presentata nel corso di un webinar sul tema della parità di genere e della lottaogni forma di. Il percorso si articolerà in tappe scandite nel corso di un anno, durante il quale i dipendentie le loro famiglie saranno formati per conoscere, gestire e proteggersi dagli episodi didomestica.“Il peso di questa pandemia è caduto soprattuttospalle delle ...

