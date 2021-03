Sanremo: Amadeus, 'progetto con Fiorello in radio? Non lo escludo' (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Non escludo capiti prima o poi di fare qualcosa alla radio io e Fiorello, è stato il nostro primo amore. Sono molto felice dei risultati ottenuti da radio2 al Festival, abbiamo trasformato un fatto negativo, di una platea vuota , in qualcosa di bello con la presenza di Andrea Delogu, Ema Stokholma e Gino Castaldo che ringrazio al posto del pubblico”, lo ha detto Amadeus riferendosi alla possibilità di un progetto con Fiorello su Rai radio2, la rete diretta da Paola Marchesini, nel corso della conferenza stampa. “L'ho voluta fortemente questa cosa e ha permesso a Rai radio2 di fare un servizio impeccabile con risultati incredibili, ringrazio tutta la squadra”, ha continuato il direttore artistico. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Noncapiti prima o poi di fare qualcosa allaio e, è stato il nostro primo amore. Sono molto felice dei risultati ottenuti da2 al Festival, abbiamo trasformato un fatto negativo, di una platea vuota , in qualcosa di bello con la presenza di Andrea Delogu, Ema Stokholma e Gino Castaldo che ringrazio al posto del pubblico”, lo ha dettoriferendosi alla possibilità di unconsu Rai2, la rete diretta da Paola Marchesini, nel corso della conferenza stampa. “L'ho voluta fortemente questa cosa e ha permesso a Rai2 di fare un servizio impeccabile con risultati incredibili, ringrazio tutta la squadra”, ha continuato il direttore artistico.

